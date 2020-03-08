كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مذيع كويتي يصفع صفاء الهاشم بسبب تطاولها على مصر (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقن مذيع كويتى، نائبة البرلمان صفاء الهاشم، درسًا قاسيًا على الهواء عقل تطاولها على جمهورية مصر العربية.

وقال المذيع الكويتى: "مين اللى يقاطع مصر أم الدنيا، فى حد يستغنى عن مصر؟ والله المصريين أفضل، وإحنا هنروح مصر، واللى طلع هاشتاج مقاطعة مصر ده لازم يتحاسب"، مشدداً على أنه لا أحد يستطيع طرد المصريين من الكويت، مفيداً: "المصريين سيظلون وإحنا وهما دم لحم، وكلنا معاهم دم ولحم ولا ننسى مواقفهم".

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كما أوضح أن الكويتين سيذهبون إلى مصر، والقاهرة لا يستطيع أحد الاستغناء عنها، مضيفاً: "واللى يضرب مصر نضرب إيده ونقطعها، لأن دا حق المصريين، والله اللى هيطلع هاشتاج عن مصر هينضرب على الهواء، مصر عندى خطر أحمر، ومحدش يقدر يقرب من المصريين فى الكويت ودول مجلس التعاون، ولا ننسى وقوف المصريين بجانب الكويت، ومن يمس مصر يمس أى بلد".