‏ فيروس كورونا.. 19 وفاة و1126 حالة إصابة مؤكدة بفرنسا

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم الأحد، عن ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد، الذي خلف إلى حدود الساعة وفاة 19 شخصا وإصابة أزيد من ألف آخرين بالعدوى.

وحسب آخر حصيلة أصدرها قطاع الصحة العمومية بفرنسا، فإن ما مجموعه 1126 شخصا أصيبوا بالعدوى إلى حدود اليوم الأحد، أي بـ177 حالة إضافية في ظرف 24 ساعة، بينما ارتفع عدد الأشخاص الذين قضوا جراء الفيروس إلى 19 حالة وفاة.

وكانت السلطات ذاتها قد أعلنت، يوم أمس، عن إصابة 949 شخصا وتسجيل 16 حالة وفاة.

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من جهة أخرى، ذكرت الرئاسة الفرنسية، أنه وفي مواجهة هذه الوضعية، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس اليوم الأحد، إلى عقد اجتماع للدفاع هدفه “تقييم الوضع” بشأن أزمة فيروس كورونا.

وبينما لا تزال فرنسا في المرحلة الثانية من انتشار الوباء، تعتبر السلطة التنفيذية أن الانتقال إلى المرحلة الثالثة “أمر لا مفر منه”، مع التأكيد على أن البلاد تتوفر على المنظومة الصحية والوسائل اللازمة للتعامل مع الوباء.

لكن، وعلى سبيل الوقاية، فقد تقرر ابتداء من يوم غد الاثنين ولمدة أسبوعين، إغلاق مدارس في مقاطعتين بكل من “لواز” و”هو غان”، حيث ينتشر فيروس كورونا “بكثافة كبيرة”.