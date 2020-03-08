صارم فاسي الفهري: وجب على المسؤولين المحليين الالتفات إلى دور السينما المغلقة – فيديو

أكد مدير المركز السينمائي، صارم فاسي الفهري، أن عددا من دور السينما التاريخية، أقفلت أبوابها نتيجة غياب الجمهور عنها، في ظل عدم وجود مباردة من المسؤولين عن المدن في إعادة الحياة إليها.

ونوه صارم الفاسي الفهري، أمس السبت، في الندوة الختامية للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة، بمبادرة سبقت إليها مدينة البوغاز، عبر شراء سينما “غويا” وتحويلها إلى فرع من فروع دور سينما ميغاراما، كاشفا أن سينما “كزار” في نفس المدينة، ستعرف نفس مصير التجديد، وكذلك بالمثل لدار للسينما بمدينة أكادير.

وشدد الفاسي الفهري على ضرورة انخراط المسؤولين في كل المدن في النهوض بالثقاقة، والمساهمة في إعادة الحياة للدور السينما المقفلة في مدن عديدة بعدما تضرر أصحابها من قلة إقبال الجمهور عليها في الماضي.

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وأصبحت دور السينما في السنوات الأخيرة تستقطب جمهورا أكثر من السابق، مع وجود أعمال جديدة أبطالها نجوم يملكون قاعدة جماهيرية واسعة.