إيطاليا الأكثر تضررا بعد الصين بؤرة الفيروس.. 133 وفاة بكورونا في 24 ساعة الأخيرة

باتت ايطاليا، إلى غاية اليوم الأحد، البلد الأكثر تضررا من فيروس كورونا المستجد بعد الصين، وفق إحصاء لوكالة فرانس برس يستند إلى أرقام رسمية.

وأحصت ايطاليا منذ بدء تفشي الفيروس سبعة آلاف و375 اصابة بينها 366 وفاة، علما بان عدد الاصابات في الصين بلغ ثمانين الفا و695 بينها ثلاثة الاف و97 وفاة.

وسجلت إيطاليا 133 وفاة جديدة في 24 ساعة ما يرفع الحصيلة الاجمالية للوفيات إلى 366 منذ بدء انتشار الوباء.

وتبقى منطقة لومبارديا الخاضعة لحجر صحي الاكثر تضررا اذ سجلت فيها 4189 اصابة و267 وفاة.