‏وزارة الصحة التونسية تعلن تسجيل ثاني إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة، مساء الأحد، عن تسجيل حالة إصابة ثانية مؤكّدة بفيروس كورونا المستجدّ. و حسب وزارة الصحة، فإن المصاب لمواطن تونسي عمره 65 سنة، قادم من إيطاليا، وذلك بعد صدور نتائج التحليل المخبري مساء اليوم الأحد. وأضافت وزارة الصحة، فقد تمّ إيواء المريض بوحدة العزل بقسم إستشفائي جامعي.

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