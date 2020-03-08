العراق: مقتل متظاهر وإصابة 28 آخرين في بغداد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قُتل متظاهر عراقي، وأُصيب 28 بحالات اختناق وجروح، إثر مواجهات اندلعت، اليوم الأحد، مع قوات الأمن وسط العاصمة بغداد، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن عضو مفوضية حقوق الإنسان العراقية، فاضل الغراوي، القول إن "متظاهرا قُتل وأصيب 28 آخرون بجروح وحالات اختناق إثر تجدد المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن في ساحة الخلاني، وسط بغداد".

وأوضح الغراوي أن "متظاهرين رشقوا قوات الأمن بالحجارة والزجاجات الحارقة، ما دفعها للرد عليهم باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع".

وفي وقت سابق اليوم، أفاد مصدر طبي، بأن "16 متظاهرا أصيبوا بحالات اختناق وجروح في مواجهات مع قوات الأمن، وسط بغداد".

محتجون عراقيون، اليوم في بغداد (أ ب)

وأبلغ شهود عيان مراسل الأناضول، أن "قوات مكافحة الشغب أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المحتجين في بغداد، مما أدى لإصابة عدد منهم بحالات اختناق وجروح إثر انفجار تلك القنابل".

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وذكروا أن "عناصر الأمن طاردوا عددا من المحتجين قرب ساحة الخلاني في محاولة لاعتقالهم".

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، منذ مطلع تشرين أول/ أكتوبر 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق كل من الرئيس العراقي، برهم صالح، ومنظمة العفو الدولية.

وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة في الأول من كانون الأول/ ديسمبر 2019، ويطالبون برئيس وزراء لم يتول مناصب رسمية سابقا ونزيه ومستقل عن الأحزاب وغير مرتبط بالخارج، وخاصة إيران.

ويُصر المتظاهرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية التي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين، والتي يتهمونها بـ"الفساد وهدر أموال الدولة".