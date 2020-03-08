إيران تعلن تفكيك خلية إرهابية

طهران ـ د ب أ: أعلنت السلطات الأمنية بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران عن رصد وتفكيك “خلية إرهابية” كانت تعتزم تنفيذ عمليات بالمحافظة. ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن السلطات أنه “في ضوء الإجراءات الاستخبارية المعقدة والواسعة في الجانب الآخر من الحدود، فقد تم رصد خلية إرهابية تابعة لما يسمى بـ”جيش العدل”.

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