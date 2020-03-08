اليونان تدافع عن إجراءاتها على الحدود .. واللاجئون يتشبثون ببارقة أمل

في السياسة 9 مارس,2020 نسخة للطباعة

برلين ـ عواصم ـ وكالات: دافع نائب وزير الهجرة اليوناني جورجيوس كوموتساكوس عن الإجراءات التي اتخذتها بلاده في مواجهة المهاجرين الوافدين على الحدود اليونانية التركية. وقال كوموتساكوس لصحيفة “فيلت أم زونتاج” الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر امس:”ما نعايشه خطر على أمننا الوطني وأمن الحدود الأوروبية. كان يتعين علينا إيجاد توازن بين القوانين الدولية وحماية حدودنا. إنه خيط رفيع، ولكنني اعتقد أننا نجحنا في إيجاد حل مناسب”.

وبدت حركة المهاجرين منظمة من جميع أنحاء تركيا إلى الحدود الشمالية الغربية لتركيا، حيث نقلتهم الحافلات الكبيرة والصغير والسيارات بانتظام من إسطنبول. ورغم تعدد الأسباب وراء سعي اللاجئين إلى مغادرة تركيا، فقد اكتشفوا جميعا أن رحلتهم لن تأخذهم إلى ما هو أبعد من أدرنة.

وتتمسك كل من تركيا وأوروبا بموقفهما في مسألة اللاجئين، حيث تقول تركيا إنها لم تعد مستعدة لاستقبال المزيد من المهاجرين، بينما يؤكد الجانب الأوروبي ضرورة التزام أنقرة باتفاق إعادة المهاجرين الذين كان تم التوصل إليه بين الطرفين في عام 2016 والذي يتضمن تقديم أموال لتركيا لإبقاء المهاجرين على أراضيها.

وعلى أي حال، ورغم أن الأفق يبدو مسدودا أمام المهاجرين الذين يحتشدون اليوم على الحدود التركية الأوروبية، يبدو أنه لا سبيل أمامهم إلا التشبث بهذه الفرصة التي لن تتكرر.

ويقول زكريا “45 عاما”، وهو طبيب من محافظة دير الزور بشرق سوريا، وطلب عدم ذكر اسمه كاملا، إنه قضى أربع سنوات في تركيا ولم يعد قادرا على الصمود أكثر من ذلك. لقد كان يأمل في فتح مركز صحي بمدينة اسطنبول، لكن تم إبلاغه بأنه بحاجة إلى رخصة مزاولة تركية. وجاء أبناؤه الستة وشقيقته، التي تبلغ من العمر 40 عاما، من إدلب الشهر الماضي.

ويضيف الطبيب السوري: “لم أكن هنا في عام 2015 عندما كانت الحدود مفتوحة،وهذه هي فرصتنا الأخيرة”. أما وقار، وهو باكستاني من مدينة لاهور، فيقول بصوت يملأه الأسى: “نحن هنا منذ أيام. يبدو الأمر وكأنه نهاية العالم. لن نعود إلى اسطنبول، وإذا لم تكن تركيا قادرة على أن ترسلنا إلى أوروبا، لماذا لا ينهون حياتنا ويرحلوننا إلى باكستان؟”.