(كوفيد19) يواصل الانتشار ويرفع ضحاياه حول العالم إلى 3587

ـ 4 إصابات جديدة في السعودية وتعليق الدراسة في القطيف

ـ ارتفاع المصابين في الكويت وقطر والبحرين تقيم سباق الفورمولا 1 بدون جماهير

ـ لجنة وطنية لأبحاث الفيروس في إيران مع ارتفاع الوفيات إلى 194

ـ 27 وفاة جديدة في الصين والعشرات محاصرين بانهيار مبنى للحجر الصحي

ـ أكثر من 7 آلاف مصاب في كوريا الجنوبية

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ـ إغلاق شمال إيطاليا وأول حالة وفاة في الأرجنتين

ـ الهند تسجل 39 حالة إصابة وبنجلاديش تعلن إصابة 3

ـ طوارئ في نيويورك ووفاة 2 في واشنطن

ـ إصابة نائبين للبرلمان الفرنسي

واشنطن ـ عواصم ـ وكالات: يستمر فيروس كورونا المستجد “كوفيد19″ انتشاره في أنحاء العالم، مسببا وفاة 3587 شخصا، ما يدفع حكومات العالم لاتخاذ المزيد من إجراءات الحجر وإغلاق المنافذ وتعليق الدراسة والرحلات الجوية. وبحسب البيانات التي جمعتها مفوضية الصحة الوطنية الصينية ووكالة أنباء بلومبرج أن أعداد الاصابات بالفيروس ارتفعت إلى 105 آلاف و494 شخصا على مستوى العالم. وباستبعاد عدد الإصابات والوفيات في الصين، فإنه تم تأكيد اصابة 24 ألفا و 799 شخصا على مستوى العالم ووفاة 490 حالة.

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك يصبح مجموع الحالات المؤكدة داخل المملكة 11 حالة. في وقت قرر فيه وزير التعليم السعودي حمد بن محمد آل الشيخ تعليق الدراسة مؤقتا في جميع المدارس ومؤسسات التعليم العام والجامعي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الحكومية والأهلية بمحافظة القطيف لمدة أسبوعين اعتبارا من أمس الأحد وتفعيل المدارس الافتراضية والتعليم عن بُعد خلال فترة تعليق الدراسة بالمحافظة، بما يضمن استمرار العملية التعليمية بفاعلية وجودة.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة في الكويت إلى 62 حالة. كما أعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بالفيروس القاتل، ليصل عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 15حالة. وفي السياق، قررت البحرين إقامة سباق جائزة البحرين الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1 بدون حضور جماهيري بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

الى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد إلى 194 بعد تسجيل 49 حالة وفاة جديدة، فيما أعلنت دائرة الأبحاث والتكنولوجيا بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية تأسيس وتدشين لجنة لأبحاث فيروس كورونا الجديد، بهدف التوجيه المركز والهادف لتشخيص ومكافحة الفيروس. من جهة أخرى أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية غلق خمسة منافذ برية أمام حركة التبادل التجاري مع إيران، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع)،

وفي الصين، أعلنت مفوضية الصحة الوطنية تسجيل 44 إصابة إضافية مؤكدة ووفاة 27 حالة جديدة من بين المصابين بالفيروس، بينما أعلنت حكومة مقاطعة ليتشنج الصينية استمرار جهود إنقاذ العشرات من الِأشخاص الذين حوصروا عندما انهار فندق يستخدم للحجر الصحي في مدينة تشيوانتشو الساحلية جنوب شرق الصين. وكانت السلطات الصينية قالت إن 10 أشخاص قُتلوا ولا يزال العشرات محاصرين تحت الأنقاض إثر انهيار الفندق. وفي كوريا الجنوبية تم الاعلان عن تسجيل 179 إصابة إضافية مؤكدة بالفيروس القاتل ما يرفع إجمالي عدد الاصابات بالفيروس إلى 7313 حالة وفقا لما ذكرته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء. من جانبها، فرضت إيطاليا إغلاقا فعليا لقطاعات من شمال إيطاليا بما في ذلك العاصمة المالية ميلانو وذلك في محاولة جديدة لاحتواء تفشي الفيروس. ويقضي المرسوم بإغلاق كل المتاحف وصالات الألعاب والمراكز الثقافية ومنتجعات التزلج وحمامات السباحة في المناطق المستهدفة.

وفي أميركا اللاتنية، أعلنت وزارة الصحة الأرجنتينية وفاة أحد سكان بوينس آيرس نتيجة اصابته بفيروس كورونا المستجد لتكون بذلك أول حالة وفاة في أميركا اللاتينية. كما أكدت وزارة الصحة البرازيلية عبر صفحتها على موقع تويتر إصابة 17 شخصا بالفيروس مشيرة إلى أن هناك 674 شخصًا آخرين يشتبه في إصابتهم ويخضعون للمراقبة. وفي الهند ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 39 حالة، بعد إصابة 5 أفراد من أسرة واحدة بولاية كيرالا. كما أكدت بنجلاديش تسجيل أول 3 حالات إصابة بينما أعلنت إندونيسيا رصد حالتين جديدتين للإصابة بالفيروس القاتل.

وفي الولايات المتحدة الاميركية،ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس “كوفيد19″ في نيويورك إلى 89 حالة حتى أمس الاول السبت. وبذلك انضمت نيويورك إلى ولايات كاليفورنيا ومريلاند ويوتا وواشنطن في إعلان حالة الطوارئ، في ظل زيادة حالات الإصابة المسجلة بأنحاء الولايات المتحدة. وارتفع عدد حالات الوفاة جراء الكورونا المستجد في أميركا إلى 19 حالة، بعدما سجلت واشنطن، الأكثر تضررا من الفيروس في الولايات المتحدة، حالتي وفاة جديدتين.

إلى ذلك، أعلنت الجمعية الوطنية الفرنسية “البرلمان” أنه تم التأكد من ثانى حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد19″ بين نواب الجمعية الوطنية، وذلك فى الوقت الذى ذكرت فيه السلطات الصحية الفرنسية أن إجمالى عدد الحالات المؤكدة فى فرنسا بلغ 949 شخصا حتى إعداد الخبر.