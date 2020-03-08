تشمل السلطنة .. وزير الخارجية المصري يبدأ من الأردن جولة عربية

القاهرة ـ د ب أ: بدأ وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس الأحد جولة عربية خارجية تشمل 7 دول ووفقا لوزارة الخارجية المصرية فإن شكري سيستهل الجولة بزيارة العاصمة الأردنية عمّان. وتشمل الجولة كذلك كلاً من السعودية والعراق والكويت والسلطنة والبحرين والإمارات، وذلك لتسليم رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لقادة هذه الدول.

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