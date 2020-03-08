تونس تخفض النمو المتوقع في 2020

تونس ـ رويترز: قال رئيس وزراء تونس أمس إن تونس تريد الشروع في برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي وإنها خفضت توقعات النمو للعام الحالي إلى واحد بالمئة من 2.7 بالمئة كانت مقدرة في ميزانية 2020 بينما يواجه قطاع السياحة الحيوي تهديدا جديا جراء فيروس كورونا المستجد.

كانت تونس وقعت في 2016 اتفاقا مع صندوق النقد لبرنامج تمويل حجمه 2.8 مليار دولار مشروط باصلاحات اقتصادية. وينتهي البرنامج في ابريل المقبل. ولم يذكر رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ أي تفاصيل عن البرنامج ولا موعده أو إن كان هناك اتفاق بالفعل مع الصندوق بخصوص برنامج جديد. لكنه أضاف “ليس لدينا خيار آخر”.

وتابع في تصريحات لجريدة المغرب التونسية أن أزمة الفيروس ستمحو نصف نقطة مئوية من معدل النمو.

ولم يذكر مزيدا من التفاصيل عن أسباب خفض توقعات النمو لكن من المعتقد على نطاق واسع أن قطاع السياحة قد يتأثر بأزمة فيروس كورونا والتي قد تحد من الحجوزات، إضافة الى تباطؤ القطاع الزراعي بسبب نقص حاد في تساقط الأمطار. وقال الفخفاح إن حكومته ستسعى للحصول على المراجعة السادسة في إطار برنامج مع صندوق النقد، مضيفا أنها ستكون خطوة هامة لتعبئة الموارد وطرق أسواق السندات العالمية. وقال “إذا وصلنا إلى 20 مارس دون زيارة صندوق النقد لتونس، سنخسر كثيرا”. تحتاج تونس لحوالي ثلاثة مليارات دولار قروضا أجنبية في 2020.