اعلن عضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي، الاحد، عن مقتل مسعف طبي خلال مصادمات بين القوات الامنية ومخربين بساحات التظاهر.
وقال البياتي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تأكد مقتل مسعف طبي بعد مصادمات بين مجموعة من المخربين في ساحات التظاهرة والقوات الامنية".
وطالب البياتي الحكومة بـ"اتخاذ إجراءات جدية حقيقية لاعتقال وعزل المجاميع المخربة التي تؤثر على سلمية التظاهرات وتسبب في سقوط الضحايا من الطرفين المتظاهرين والقوات الامنية بشكل يومي".
كانت هذه تفاصيل خبر عضو بحقوق الانسان يعلن مقتل مسعف طبي خلال مصادمات بين القوات الامنية ومخربين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.