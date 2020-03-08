عضو بحقوق الانسان يعلن مقتل مسعف طبي خلال مصادمات بين القوات الامنية ومخربين

اعلن عضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي، الاحد، عن مقتل مسعف طبي خلال مصادمات بين القوات الامنية ومخربين بساحات التظاهر.

وقال البياتي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تأكد مقتل مسعف طبي بعد مصادمات بين مجموعة من المخربين في ساحات التظاهرة والقوات الامنية".

وطالب البياتي الحكومة بـ"اتخاذ إجراءات جدية حقيقية لاعتقال وعزل المجاميع المخربة التي تؤثر على سلمية التظاهرات وتسبب في سقوط الضحايا من الطرفين المتظاهرين والقوات الامنية بشكل يومي".