شرطة ذي قار تعلن البدء بتنفيذ قرار منع دخول الوافدين من المحافظات الاخرى

اعلنت قيادة شرطة ذي قار، الاحد، عن البدء بتنفيذ قرار منع دخول الوافدين من المحافظات الاخرى.

وقال قائد شرطة المحافظة العميد ناصر الاسدي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم البدء بتنفيذ قرار منع دخول الوافدين من المحافظات الاخرى".

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واضاف ان "ذلك جاء ضمن اطار الاجراءات التي اتخذت للوقاية من فيروس كورونا".

وافاد مصدر امني، اليوم الاحد، بتسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في محافظة ذي قار.