صحة ديالى تسجل إصابة جديدة بفايروس كورونا

اعلنت دائرة صحة ديالى، الاحد، عن تسجيل إصابة جديدة بفايروس كورونا. وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا". واضافت ان "حصيلة الحالات المؤكدة بالمحافظة بلغت ثلاث اصابات".

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