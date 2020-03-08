مساعد مدرب بورتيمونينسي يروي تفاصيل احتراف ميمي لـ'صوت الملاعب'

رياضة 2020-03-08 | 20:40 3,574 مشاهدة يستضيف برنامج "صوت الملاعب"، مساء اليوم، المدرب المساعد لنادي بورتيمونينسي مالك فيوري. وسيكشف فيوري تفصايل حياة نجم المنتخب الوطني مهند علي "ميمي" في البرتغال وطريقة تعامله مع زملائه اللاعبين وتعلمه اللغة وغيرها من الامور الاخرى. "صوت الملاعب" برنامج رياضي يعرض على قناة السومرية من الاحد الى الاربعاء في تمام الساعة الـ11:00 مساءً ومن تقديم الاعلامي طه ابو رغيف.



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