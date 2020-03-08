رسمياً.. نقل مباراة نفط الوسط واربيل الى بغداد بسبب كورونا

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2020-03-08 | 20:19
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قررت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، نقل مباراة نفط الوسط واربيل من ملعب كربلاء الى بغداد بسبب اجراءات محاربة فايروس كورونا.
وتوجه وفد نادي اربيل الى كربلاء مساء اليوم، لكن قيادة عمليات كربلاء منعت وفد نادي اربيل من الدخول الى مقر اقامته في المحافظة بسبب اجراءات محاربة فايروس كورونا والفريق يعود الى العاصمة بغداد بعد رحلة امتدت لـ9 ساعات قادما من الشمال.
وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان أن "لجنة المسابقات تقرر اقامة مباراة نفط الوسط مع اربيل على ملعب الشعب الدولي الثلاثاء المقبل الساعة 3:00 عصراً".
وكان من المقرر اقامة المباراة يوم الثلاثاء على ملعب كربلاء الدولي "الارض المفترضة" لنفط الوسط.
وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان أن "لجنة المسابقات تقرر اقامة مباراة نفط الوسط مع اربيل على ملعب الشعب الدولي الثلاثاء المقبل الساعة 3:00 عصراً".
وكان من المقرر اقامة المباراة يوم الثلاثاء على ملعب كربلاء الدولي "الارض المفترضة" لنفط الوسط.
المحرر: محمد خليل
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