التشكيل الرسمي لريال مدريد أمام بيتيس في الليغا

رياضة 2020-03-08 | 19:56 3,828 مشاهدة اعلن مدرب نادي ريال مدريد ، زين الدين زيدان، عن التشكيل الرسمي لفريقه امام ريال بيتيس في الدوري الاسباني. وسيتواجه الفريقان على ستاد بينتو فيامارين لحساب الجولة الـ27 من الليغا في تمام الساعة 11:00 مياءً بتوقيت بغداد. وسيبدأ الريال المواجهة بالتشكيل التالي: Advertisements حراسة المرمى: كورتوا خط الدفاع: ميليتاو، راموس، فاران، مارسيلو.



خط الوسط: كروس، كاسيميرو، مودريتش. خط الوسط: كروس، كاسيميرو، مودريتش. خط الهجوم: فينيسيوس، بنزيما، فازكيز.



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