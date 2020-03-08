التشكيل الرسمي لريال مدريد أمام بيتيس في الليغا

2020-03-08 | 19:56
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اعلن مدرب نادي ريال مدريد، زين الدين زيدان، عن التشكيل الرسمي لفريقه امام ريال بيتيس في الدوري الاسباني.
وسيتواجه الفريقان على ستاد بينتو فيامارين لحساب الجولة الـ27 من الليغا في تمام الساعة 11:00 مياءً بتوقيت بغداد.
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خط الدفاع: ميليتاو، راموس، فاران، مارسيلو.
خط الوسط: كروس، كاسيميرو، مودريتش.
خط الهجوم: فينيسيوس، بنزيما، فازكيز.
وسيبدأ الريال المواجهة بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: كورتوا
خط الدفاع: ميليتاو، راموس، فاران، مارسيلو.
خط الوسط: كروس، كاسيميرو، مودريتش.
خط الهجوم: فينيسيوس، بنزيما، فازكيز.
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