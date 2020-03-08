- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأمير عبدالعزيز بن سعود يرد على مزاعم إعتقاله بهذه الطريقة .. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
رد وزير الداخلية السعودي، الأمير، عبدالعزيز بن سعود، اليوم الأحد، على مزاعم إعتقاله، بالظهور في مركز لحرس الحدود .
ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، مساء اليوم الأحد صورا للأمير عبدالعزيز بن سعود، وهو يتفقد العمل في أحد المراكز الحدودية.
وأرفقت الوكالة الصور بتغريدة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر جاء فيها: ”سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود يقف على سير العمل في مركز حرس الحدود في الخريبة التابع لقطاع ضباء في منطقة تبوك“.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمير عبدالعزيز بن سعود يرد على مزاعم إعتقاله بهذه الطريقة .. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.