"مجتهد" تعليقا على إيقاف الدراسة بالسعودية: يبدو أن بن سلمان يرتب لأمر ما خلال الأيام المقبلة

لفت المغرّد السعودي الشهير "​مجتهد​" إلى أنّ "إيقاف الدراسة في ​السعودية​ جاء ضمن إجراءات أُخرى لم تُعلن، وليس لها علاقة بفيروس "كورونا" معظمها إجراءات أمنيّة. يبدو أنّ ولي العهد السعودي الأمير ​محمد بن سلمان​ يرتّب لأمر ما خلال الأيام المقبلة".

وكانت قد أعلنت وزارة التعليم في السعودية "تعليق الدراسة في جميع مدارس ومؤسّسات التعليم العام والأهلي والجامعي والفني في السعودية اعتبارًا من يوم غد الإثنين، حتّى إشعار آخر".

وأوضحت أنّ "قرار تعليق الدراسة يأتي استمرارًا لاهتمام القيادة الرشيدة بأبنائها، وحرصها على سلامتهم، وتوفير البدائل المناسبة لاستمرار التعليم عن بُعد"، لافتةً إلى أنّ "تعليق الدراسة إجراء احترازي لا يدعو للقلق، ويتطلّب من الجميع الإلتزام بأسباب الوقاية واتباع التعليمات والإرشادات الصحيّة، لمنع انتشار فيروس "كورونا". وأشارت إلى أنّ "العودة للدراسة تخضع لتقييم اللجنة المعنية بمواجهة فيروس "كورونا".