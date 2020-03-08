وزير الصحة الفرنسي: منع كل التجمعات لأكثر من ألف شخص في كل أنحاء فرنسا

أعلن ​وزير الصحة​ الفرنسي عن اتخاذ السلطات قراراً بمنع كل التجمعات لأكثر من ألف شخص في كل أنحاء ​فرنسا​.

وحتى الآن أصاب الفيروس قرابة 110 آلاف شخص في 100 دولة وإقليم، توفي منهم أكثر من 3800، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا.