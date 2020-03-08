وزير الصحة الفرنسي: منع كل التجمعات لأكثر من ألف شخص في كل أنحاء فرنسا

أعلن وزير الصحة الفرنسي عن اتخاذ السلطات قراراً بمنع كل التجمعات لأكثر من ألف شخص في كل أنحاء فرنسا.
وحتى الآن أصاب الفيروس قرابة 110 آلاف شخص في 100 دولة وإقليم، توفي منهم أكثر من 3800، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا.
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