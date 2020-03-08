الصحة الإسرائيلية تعلن ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا إلى 29

أعلنت ​وزارة الصحة​ ال​إسرائيل​ية عن ارتفاع حصيلة الإصابات ب​فيروس كورونا​ إلى 29 حالة مؤكدة في إسرائيل. وحتى الآن أصاب الفيروس قرابة 110 آلاف شخص في 100 دولة وإقليم، توفي منهم أكثر من 3800، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا.

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