ولاية أوريغون الأميركية تعلن حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا

أعلنت حاكمة ولاية ​أوريغون​ الأميركية كيت براون، ​حالة الطوارئ​ لمدة 60 يوما، بعد تضاعف ​حالات​ الإصابة ب​فيروس كورونا​ في الولاية، مشيرةً إلى أن السلطات في الولاية "تفعل كل ما في وسعها لسلامة سكان أوريغون".

تجدر الإشارة إلى أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ولاية أوريغون، بلغ 14 حالة.

وحتى الآن أصاب الفيروس قرابة 109 آلاف شخص في 100 دولة وإقليم، توفي منهم أكثر من 3800، أغلبهم في ​الصين​ و​كوريا الجنوبية​ و​إيران​ و​إيطاليا​.