المرصد السوري: القوات التركية والفصائل الموالية لها قصفتا قرى تل أبيض

أعلن "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، "أنّه رصد قصفًا بالأسلحة الثقيلة مصدره القوات التركية والفصائل الموالية لها، استهدف قريتَي قزعلي وسليب وقرية كوربلك غربي تل أبيض، ما تسبّب بإصابة عنصر من قوات النظام السوري بجروح بليغة".
وذكّر بـ"أنّه رصد يوم أمس قصفًا مدفعيًّا مصدره القوات التركية والفصائل الموالية لها، استهدف مواقع قوات النظام بالقرب من طريق "M4" في اللواء 93 وقرية الخالدية غرب مدينة عين عيسى بريف الرقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشريّة حتّى الآن".
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