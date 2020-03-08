المرصد السوري: القوات التركية والفصائل الموالية لها قصفتا قرى تل أبيض

أعلن "​المرصد السوري لحقوق الإنسان​"، "أنّه رصد قصفًا بالأسلحة الثقيلة مصدره ​القوات التركية​ والفصائل الموالية لها، استهدف قريتَي قزعلي وسليب وقرية كوربلك غربي ​تل أبيض​، ما تسبّب بإصابة عنصر من قوات ​النظام السوري​ بجروح بليغة".

وذكّر بـ"أنّه رصد يوم أمس قصفًا مدفعيًّا مصدره القوات التركية والفصائل الموالية لها، استهدف مواقع قوات النظام بالقرب من طريق "M4" في اللواء 93 وقرية ​الخالدية​ غرب مدينة ​عين عيسى​ بريف الرقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشريّة حتّى الآن".