تعليق الدراسة بجميع مدارس ومؤسسات التعليم في السعودية اعتبارا من الغد

أعلنت وزارة التعليم في ​السعودية​ "تعليق الدراسة في جميع مدارس ومؤسّسات التعليم العام والأهلي والجامعي والفني في السعودية اعتبارًا من يوم غد الإثنين، حتّى إشعار آخر".

وأوضحت أنّ "قرار تعليق الدراسة يأتي استمرارًا لاهتمام القيادة الرشيدة بأبنائها، وحرصها على سلامتهم، وتوفير البدائل المناسبة لاستمرار التعليم عن بُعد"، لافتةً إلى أنّ "تعليق الدراسة إجراء احترازي لا يدعو للقلق، ويتطلّب من الجميع الإلتزام بأسباب الوقاية واتباع التعليمات والإرشادات الصحيّة، لمنع انتشار فيروس "كورونا". وأشارت إلى أنّ "العودة للدراسة تخضع لتقييم اللجنة المعنية بمواجهة فيروس "كورونا".

بدوره، وجّه وزير التعليم السعودي بـ"تفعيل ​المدارس​ الإفتراضيّة والتعليم عن بُعد خلال فترة تعليق الدراسة، بما يضمن استمرار العمليّة التعليميّة بفاعليّة وجودة".