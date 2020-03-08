الحشد الشعبي أعلن تدمير مضافات لـ"داعش" في محافظة ديالى العراقية

أعلن آمر اللواء 23 بالحشد الشعبي بشير مزاحم العنبكي، أنّ "قوّة من الفوج الرابع واستخبارات القيادة واستخبارات اللواء والهندسة والطيران المسير للقيادة وهندسة اللواء نفّذت عمليّة سريعة وخاطفة في زور نهر الوند بالقرب من قرية محمد عباس بمحافظة ديالى، تمكّنت خلالها من تدمير عدد من المضافات لتنظيم "داعش"، الّتي تحوي على عبوات ناسفة تمّ تفكيكها، ومساطر ومادة "c4" وأسلحة وصواريخ قاذفة ومواد لوجستة".
ولفت إلى أنّ "المضافات ضمّت ملابس لشرطة المرور يستعملها تنظيم "داعش" في العمليّات وقناني غاز تسخدم للتفخيخ"، مشيرًا إلى أنّ "العمليّة نُفّذت في أراض وعرة ومغطاة بالماء في الزور".
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