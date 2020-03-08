أعلنت وزارة الصحة في ​البحرين​ "خروج 30 حالة من الحجر الصحي الإحترازي بعد استكمالهم لفترة الحجر اللّازمة لهم لمدّة 14 يومًا، وإجراء الفحوصات المختبريّة كافّة للتأكّد من سلامتهم وخلوّهم من فيروس "كورونا" (كوفيد 19)، قبل خروجهم من الحجر الإحترازي، ليصل بذلك عدد الّذين خرجوا من الحجر الصحي 68 شخصًا بعد خروج 38 شخصاً في وقت سابق".

وأوضحت في بيان، أنّ "الحالات الّتي تمّ إخراجها من الحجر الصحي الإحترازي هي لـ16 مواطنًا، 12 مواطنة، صيني وأندونيسيّة"، منوّهةً بأنّ "جميع الحالات الموجودة في مراكز الحجر الصحي الإحترازي، تتمّ متابعتها بصورة مستمرّة تحت إشراف طاقم طبي متخصّص، وتقديم الرعاية اللّازمة لهم للتأكّد من سلامتهم، حفاظًا على صحّتهم وصحّة الجميع".