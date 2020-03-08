ايطاليا تحصي 133 وفاة بفيروس كورونا في 24 ساعة

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روما: باتت ايطاليا الاحد البلد الاكثر تضررا بفيروس كورونا المستجد بعد الصين، وفق احصاء لوكالة فرانس برس يستند الى ارقام رسمية.

واحصت ايطاليا منذ بدء تفشي الفيروس سبعة آلاف و375 اصابة بينها 366 وفاة، علما بان عدد الاصابات في الصين بلغ ثمانين الفا و695 بينها ثلاثة الاف و97 وفاة.

وسجلت 133 وفاة جديدة في 24 ساعة ما يرفع الحصيلة الاجمالية للوفيات الى 366 وفق اخر حصيلة رسمية الاحد، فيما سجلت 7375 اصابة.

وقال مدير الدفاع المدني انجيلو بوريلي في مؤتمره الصحافي اليومي ان "13 مريضا نقلوا او هم في طور نقلهم من لومبارديا الى مناطق مجاورة" لتخفيف الضغط عن الاجهزة الصحية في هذه المنطقة.

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واضاف ان السلطات الايطالية "في صدد توقيع سلسلة عقود ستتيح لنا الحصول بين 12 اذار/مارس و30 نيسان/ابريل على 22 مليون قناع واق".

واتخذت الحكومة الايطالية سلسلة اجراءات مشددة للحد من تفشي الوباء ابرزها اغلاق المدارس والجامعات حتى منتصف اذار/مارس. وفرضت الاحد حجرا صحيا على منطقة مترامية في شمالها تضم 15 مليون نسمة.



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