ارتفاع عدد وفيات "كورونا" في كوريا الجنوبية لـ50 حالة

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة الوطن

سجلت كوريا الجنوبية، اليوم، 179 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 7313 حالة، وأكدت وزارة الصحة الكورية الجنوبية، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" إلى 7313، بعد تسجيل 179 حالة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأضافت الوزارة الكورية، أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس في كوريا الجنوبية بلغت 50 حالة حتى الآن، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

كان مركز تدابير الحجر الصحي الكوري الجنوبي، أشار في وقت سابق، إلى أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" ارتفع إلى 7 آلاف و41 حالة فيما بلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد 48 حالة.