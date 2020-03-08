شكرا لقرائتكم خبر عن وفد حقوقى يناقش أوضاع حقوق الانسان مع المنظمات ‏الدولية المعتمدة بجنيف ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك وفد حقوقي مصرى في أعمال الدورة 43 لمجلس ‏حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة والتي تشهد جلسة اعتماد توصيات ‏الموجهة للمراجعة الدورية الشاملة الثالثة لحالة حقوق الانسان في مصر ‏والتي تمت في نوفمبر الماضي. ‏

يتكون الوفد الحقوقي من سعيد عبد الحافظ، رئيس مؤسسة ملتقى الحوار ‏للتنمية وحقوق الانسان، ورابحة فتحي رئيس جمعية الحقوقيات المصريات،‏ وعايدة نور الدين رئيس جمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية، و يلتقى الوفد الحقوقي المصري مع عدد من المقررين الخواص وعدد ‏من المنظمات الدولية والبعثات الرسمية، فضلا عن عدد من اللقاءات التي ‏تهدف الى مناقشة أوضاع حقوق الانسان مع صناع القرار والمنظمات ‏الدولية المعتمدة. ‏

وكان الوفد الحقوقي المصري قد شارك في جلسة المراجعة الدورية الشاملة ‏لملف مصر في نوفمبر الماضي، حيث تشهد الدورة الحالية للمجلس جلسة ‏اعتماد التوصيات خلال الأسبوع الثاني من مارس.

ويذكر أن مصر ‏تلقت ‏372 توصية تنطلق من الحقوق الرئيسية الخمسة لحقوق الانسان ‏المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وركزت التوصيات ‏التى وجهتها الدول المشاركة فى جلسة مصر على أهمية تعزيز حالة ‏حقوق الانسان والاهتمام بحق التنظيم والتعاون مع الآليات الدولية ‏والتصديق على المعاهدات الدولية واعطاء مساحة أكبر لمنظمات المجتمع ‏‏المدني وخلق بيئة آمنة للعاملين لهذه المنظمات، وتعزيز ثقافة ‏حقوق ‏الانسان. ‏

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كما اهتمت التوصيات بحقوق المراءة والطفل وذوي الإعاقة والحقوق ‏‏الاقتصادية والاجتماعية والتركيز على اجراءات مكافحة البطالة، وخلق ‏فرص عمل، ومكافحة ‏الأمية، وتوفير سكن ملائم، وطالبت التوصيات بفتح المجال امام حرية الراي والتعبير، ومراجعة ‏التشريعات السالبة للحرية في قضايا الرأي والغاء عقوبة الاعدام. ‏

‏كما دعت التوصيات الحكومة المصرية الى الانضمام الى المعاهدات ‏الدولية المعنية بمكافحة التعذيب وسوء ‏المعاملة، والحق في المحاكمة ‏العادلة وإنشاء آلية للتحقيق في اَي ادعاء متعلق بالتعذيب، والاهتمام ‏بالحق في ‏التعليم والصحة ومكافحة الفساد والاتجار بالبشر والتمييز ‏والقضاء على الارهاب. ‏