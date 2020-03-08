شكرا لقرائتكم خبر عن فوز رفعت رشاد وجمال حسين بعضوية مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفرت انتخابات مجلس الإدارة والجمعية العمومية بمؤسسة أخبار اليوم، والتى أجريت اليوم الأحد، عن فوز كل رفعت رشاد و جمال حسين بعضوية مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم عن الصحفيين، وفوز إيهاب نصر ووائل إسماعيل عن الإداريين.

وكانت الهيئة الوطنية للصحافة قد طالبت من اللجان المشرفة إلتزام أقصى درجات الحيدة والنزاهة والشفافية، تحت الإشراف القضائى، مضيفة أنها قررت استخدام الحبر الفسفورى فى مختلف اللجان، وتقديم كل التيسيرات الممكنة للتسهيل على الناخبين.

وأوضحت الهيئة، أن العملية الانتخابية تبدأ فى تمام الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً وأنه سيتم إعلان أسماء الفائزين فى انتخابات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية يوم الثلاثاء17 مارس 2020.

تجدر الإشارة إلى أن جدول الانتخابات يمضى على النحو التالي..

- مؤسسة أخبار اليوم ودار الهلال: اليوم الأحد الموافـــق 8 مارس 2020

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