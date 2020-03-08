شكرا لقرائتكم خبر عن "عبدالعال" يرحب بعدد من طلاب المدارس والجامعات أثناء زيارتهم للبرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر اليوم الأحد، بشرفة مجلس النواب، أثناء انعقاد الجلسة العامة، عدد من طلاب جامعة مطروح، وعدد أخر من كافة المراحل التعليمية المختلفة، وممثلين من مختلف مراكز المحافظة، وذلك في إطار دعم نشر الثقافة البرلمانية بين شباب مصر لاسيما طلاب المدارس والجامعات، ورحب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بالطلاب، مؤكدا عل أهمية نشرهذه الثقافة بين الشباب.

واصطحب النائب سليمان فضل العميرى، الطلاب بجولة تفقدية بمبنى مجلس النواب، والبهو الفرعونى والمتحف، قائلا:" هؤلاء الطلاب تكبدوا معاناة السفر للحضور لمجلس النواب تقديرا وإعزازا بدور البرلمان فى الحياة النيابية"، مضيفا "وهو شرف عظيم الإلتقاء برئيس المجلس فى زيارة لم يسبق لها مثيل، مقدما الشكر لحسن الاستقبال والحفاوة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة2002.

وأكدت اللجنة التشريعية في تقريرها حول قانون غسل الأموال، أن التعديلات جاءت متوافقة مع أحكام الدستور والإتفاقات والأطر الدولية ذات الصلة، وفى ضوء ضرورة زيادة فعالية إجراءات مكافحة الإرهاب، وتمويله على النحو الذى يساهم في الحد من هذه الجريمة، وذلك في إطار سعي الدولة لإحكام التشريعات ذات الصلة بمكافحة جريمتي غسل الأموال والإرهاب.

وذكر تقرير اللجنة، أن جريمة غسل الأموال من الجرائم التي لها طبيعتها الخاصة التي تميزها عن غيرها من الجرائم من حيث ظروف ارتكابها وأهدافها وأبعادها وأثارها المتعددة حيث لها بعدين، الأول اقتصادي والآخر جنائي، مما يزيد من اضرارها وأثارها السلبية، وتوصف جريمة غسل الأموال بأنها ذات صفة عالمية لأنها تتعدى حدود الدولة الواحدة، كما أنها توصف بأنها جريمة منظمة فهي تفترض تعدد الجناة ووحدة الجريمة مادياً ومعنوياً؛ الأمر الذي يسلتزم جهوداً دولية دؤوبة لمواجهتها.

Advertisements