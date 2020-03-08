شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العال يوجه بالالتزام بمعايير الصحة العامة: مفيش مجاملات زيادة عن اللازم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعضاء البرلمان بالإلتزام بمعايير الصحة العامة التي حددتها وزارة الصحة، ممازحاً " مفيش مجاملات زيادة علي اللازم .. أنا عارف عواطفنا ما شاء الله".

جاء ذلك في ختام الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، التي ناقشت مشروع قانون مقدم من الحكومة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ، في إطار الإجراءات التي اتخذها البرلمان

وفي إطار حرص مجلس النواب، علي الصحة العامة لكافة أعضاء المجلس والموظفين والصحافة البرلمانية، وتشديد الإجراءات الوقائية والأحترازية ضد فيروس "كورونا"، قامت الأمانة العامة للبرلمان بتعميم أدوات ووسائل تعقيم الأيدي في كافة أروقة البرلمان المختلفة، بالإضافة إلي تعليقها أمام مختلف الأبواب الخاصة بالقاعة الرئيسية للبرلمان.

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ويأتي هذا بالتزامن مع توجيهات الأمين العام المستشار محمود فوزي، ببث الشاشات المنتشرة في انحاء المجلس، إرشادات طبية متنوعه، بشأن الوقاية من فيروس كورونا، ببث التعليمات الطبية اللازمة علي شاشات المجلس المنتشرة في كافة الأروقة.

وشملت الإرشادات الطبية التي بثتها الشاشات، أهمية المداومة علي غسل اليدين جيدا بالماء والصابون أو المواد المطهرة الأخري التي تستخدم لغسيل اليدين، خصوصا بعد السعال أو العطس، المحافظة علي النظافة الشخصية مع الحرص علي نظافة الأسطح والأرضيات، وتجنب ملامسة العينين والأنف والفم باليدين، وتجنب الاحتكاك المباشر بالمصابين ومشاركتهم أدواتهم الشخصية، ارتداء الكمامات عند التعامل مع حالات مشتبه إصابتها، المحافظة علي العادات الصحية "الغذاء الجيد- والرياضة والنوم الكافي"، استخدام المناديل عند السعال أو العطس والتخلص منها في سلة النفايات ثم اغسل يديك جيدا. وإذا لم يتوافر فاستخدم أعلي الذراع وليس اليدين.