6 مصابين في انقلاب سيارة بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:
أصيب 6 أشخاص، اليوم الأحد، في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي بمركز منفلوط في محافظة أسيوط.
تلقى مدير الأمن اللواء أسعد الذكير إخطارًا من عمليات النجدة بانقلاب سيارة بعد تمركز الطريق الصحراوي الغربي بحوالي ١٥ كيلومترًا، في اتجاه منفلوط، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة.
نتج عنه الحادث إصابة: يوسف عبدالرازق فرغلي، وعبدالرحمن إبراهيم أنور، وعلي شحاته صالح، وفارس عبدالرازق فرغلي، وحسن مصطفى جمعة، وأحمد شحاته صالح.
نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وحرر المحضر اللازم.
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