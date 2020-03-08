الخطوط الجوية البولندية تعلق رحلاتها إلى إيطاليا بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - وارسو - (د ب أ)
أعلنت شركة الخطوط الجوية البولندية "إل أو تي" المملوكة للدولة اليوم الأحد، تعليق رحلتها إلى إيطاليا حتى يوم الخميس المقبل، بعدما أصبحت الأخيرة، واحدة من أكثر الدول الموبوءة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في أوروبا، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.
ووفقا لوزارة الصحة البولندية، سجلت بولندا حالتين جديدتين بـ(كوفيد - 19) ليرتفع عدد الإصابات إلى ثمانية اليوم الأحد، مقابل 6 حالات أمس السبت.
وسجلت إيطاليا في المجمل 366 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس، بينما بلغت حالات الإصابة سبعة آلاف و375 حالة
في سياق متصل، جاءت فحوصات رئيس الأركان الإيطالي سالفاتور فارينا إيجابية بالإصابة بالمرض وسيظل معزولا في منزله مع تكليف من يحل محله للقيام بمهامه الرسمية.
وأعلن فارينا أنه عزل نفسه بعدما شعر بالتعب وبعد ذلك جاءت فحوصات الإصابة بالمرض إيجابية.
ويلحق كورونا ضررًا بالغًا بإيطاليا، حيث تم فرض الحجر الصحي على ما لا يقل عن 16 مليون شخص في البلاد بسبب مخاوف من تفشي المرض.
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