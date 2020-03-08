إعلان حالة الطوارىء بولاية أمريكية ثانية بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ):
أعلنت كيت براون حاكم ولاية أوريجون الأمريكية اليوم الأحد، حالة الطوارىء بعد اكتشاف 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) داخل الولاية .
وذكرت شبكة "سي ان ان" الإخبارية الأمريكية، براون أكدت أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولاية وصل حتى الآن إلى 14 حالة ، مشيرة إلى أن حالة الطوارىء ستظل سارية لمدة 60 يوما مع إمكانية تمديدها عند الضرورة إلى أن يتم احتواء هذا الفيروس.
تجدر الإشارة إلى أن إعلان حالة الطوارىء يسمح للسلطات المحلية في أوريجون باللجوء إلى موارد الطوارىء مع إمكانية طلب مساعدات فيدرالية.
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