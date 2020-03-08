محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب (د ب أ)
وصف ووزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، المنتمي لحزب الليكود، السياسيين العرب في إسرائيل بأنهم "إرهابيون يرتدون بذلات"، ورفض تحركات المعارضة لاستخدام دعمهم لتشكيل حكومة أقلية بعد انتخابات 2 مارس.
وقال كاتز، في حديثه لإذاعة "كان إسرائيل"، الأحد، إن العديد من أعضاء القائمة المشتركة للأحزاب العربية إما "مؤيدين للإرهابيين أو أنهم إرهابيون يرتدون بذلات".
وجاءت تعليقات كاتز ردا على أنباء عن أن قائد الجيش الإسرائيلي السابق، بيني جانتس، زعيم حزب أزرق أبيض، تعهد بتشكيل حكومة أقلية بدعم من القائمة المشتركة، التي تمثل الأقلية العربية في إسرائيل.
ويشكل العرب نحو 20% من سكان إسرائيل البالغ تعدادها 9 ملايين نسمة، وغالبا ما يكونون عرضة للتمييز .
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية إسرائيل: النواب العرب في الكنيست "إرهابيون يرتدون بذلات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.