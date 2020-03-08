المتنافسان على الرئاسة في أفغانستان يرسلان دعواتٍ موازية لحفلَيْ تنصيب

قال المتحدث بإسم عبد الله عبد الله، الخصم اللدود للرئيس الأفغاني المنتخب أشرف غني، إنه وجه دعوات لحضور مراسم أداء اليمين يوم الاثنين.

وقال فريدون خوازون، المتحدث بإسم عبد الله "أرسلنا الدعوة إلى جميع المنظمات الوطنية والدولية وجرى إتمام جميع الاستعدادات اللازمة"، في إشارة إلى الدعوات لحضور حفل التنصيب المقرر إجراؤه في كابول صباح الاثنين في ذات الوقت المحدد لحفل تنصيب غني.

ويعرض المأزق السياسي والتهديد بتشكيل حكومة موازية عملية السلام الوليدة في البلاد للخطر في الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة دفع الحكومة الأفغانية نحو إجراء محادثات مع طالبان.

وأعلنت لجنة الانتخابات في فبراير شباط فوز غني بالانتخابات الرئاسية التي جرت في سبتمبر، لكن عبد الله أعلن أنه وحلفاءه فازوا في الانتخابات وأصر على أنه سيشكل حكومة.

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وقال دبلوماسي أُبلغت سفارة بلاده في كابول بأنها ستتلقى دعوة لحضور حفل تنصيب عبد الله "هذا نذير شؤم لعملية السلام".

وأضاف أن الدبلوماسيين من مختلف البلدان يتواصلون حاليا مع بعضهم البعض، عبر الهاتف والرسائل، لمعرفة خطط بلادهم للتعامل مع هذا الموقف.

وقال الدبلوماسي إن المبعوث الأمريكي الخاص زلماي خليل زاد يجري محادثات مع الجانبين لمحاولة التوسط لحل قبل يوم الاثنين.

ولم ترد السفارة الأمريكية في كابول حتى الآن على طلب للتعليق بشأن جهود خليل زاد.