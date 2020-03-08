زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب جزر ماديرا البرتغالية

قال مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي إن زلزالا بقوة 6.2 درجة ضرب جزر ماديرا البرتغالية اليوم السبت. وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 5 كيلومترات، بحسب وكالة رويترز.

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