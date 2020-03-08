إيطاليا تسجل 133 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الإيطالية، تسجيل 133 حالة وفاة جديدة جراء فيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية وفقا لموقع روسيا اليوم.
أنجيلو بوريلي- في تصريحات أوردتها قناة (سكاي نيوز) اليوم الأحد، إن عدد الإصابات المسجلة بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 1492 حالة خلال 24 ساعة، ليصل إلى نقطة 7375 مقابل 5883، أمس السبت.
وقال مدير هيئة الحماية المدنية الإيطالية
وتعتبر إيطاليا من الدول الأكثر إصابة بفيروس كورونا إلى جانب الصين، التي تعد مصدرا لهذه السلالة، وكذلك إيران وكوريا الجنوبية.
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