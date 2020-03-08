الرئاسة العامة لشؤون المسجدي الحرام والنبوي تعلق برامج الزيارة

علّقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي برامج الزيارة في المرافق الخارجية التابعة لها، والمتمثلة في كلٍ من مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، ومعرض عمارة الحرمين الشريفين، ومكتبة الحرم المكي الشريف، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية الموصى بهالمنع انتشار فايروس "كورونا"؛ حرصاً منها على سلامة الزوار.
واتخذت الرئاسة سلسلة من الإجراءات الاحترازية الوقائية لمنع انتشار الفايروس، من خلال تكثيف أعمال التعقيم والتي تتم على مدار الساعة، كما حرصت علىالتنسيق والتعاون المشترك مع كافة القطاعات الحكومية ذات العلاقة.
الجدير بالذكر أن هذه الجهود الوقائية تأتي ضمن الإجراءات التي يتم العمل بها من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين -أيدها الله-؛ الساعية لمكافحة انتشار فايروس كورونا المستجد، وحماية قاصدي الحرمين الشريفين على وجه الخصوص، والمواطنين والمقيمين على هذه الأرض المباركة على وجه العموم.
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