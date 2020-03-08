سوريا تعلق الزيارات والرحلات مع العراق والأردن شهرا كاملا

قرر مجلس الوزراء السوري تعليق الزيارات والرحلات مع دول الجوار العراق والأردن أفرادًا ومجموعات بما فيها السياحة الدينية لمدة شهر، والدول التي أعلنت حالة الوباء لمدة شهرين. كما قرر خلال جلسته الأسبوعية اليوم الأحد، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عماد خميس، إجراء الحجر الصحي الاحترازي لمدة 14 يوما للقادمين من هذه الدول للتأكد من سلامتهم. لمدة 14 يوما للقادمين من هذه الدول للتأكد من سلامتهم. Advertisements وكلف المجلس وزارتي الإعلام والصحة وضع خطة إعلامية متكاملة للتوعية حول طرق الوقاية من الفيروس، ووزارتي التعليم العالي والتربية التنسيق مع الوزارات والجهات الداخلية والخارجية، لتعزيز إجراءات الوقاية في المدارس والجامعات. الداخلية والخارجية، لتعزيز إجراءات الوقاية في المدارس والجامعات. وقرر أيضا إيقاف الإيفادات الرسمية الخاصة بالدورات التدريبية أو أية فعاليات خارجية أخرى. وأكد المجلس على كل الجهات ذات العلاقة، التشدد بتنفيذ خطة وزارة الصحة للتأكد من سلامة القادمين ومتابعتهم وتم طلب التنسيق من وزارتي الصحة والنقل لإجراء الفحوصات لطواقم شاحنات الترانزيت وسفن النقل التجاري لتعزيز الإجراءات الاحترازية المتخذة.

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