ولى عهد أبوظبي ومدير الصحة العالمية يبحثان هاتفيا التعاون في مواجهة فيروس كورونا

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، والدكتور تيدروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية اليوم الأحد خلال اتصال هاتفي، علاقات التعاون والعمل الإنساني المشترك بين الجانبين في إطار مواجهة فيروس كورونا.



وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام " أن الجانبين ناقشا خلال الاتصال أهمية وإمكانات تكثيف التعاون والتنسيق المشترك بين دولة الإمارات ومبادراتها الإنسانية المعنية بالصحة ومنظمة الصحة العالمية والهيئات التابعة لها لمواجهة خطر انتشار فيروس " كورونا المستجد" ودعم جهود المجتمع الدولي والحكومات والمجتمعات لاحتوائه والحد

من تداعيات انتشاره بجانب تطوير علاجاته والوقاية منه.



وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان استعداد بلاده للتعاون مع المنظمة ودعم جهودها في مكافحة " فيروس كورونا " وتطوير علاجاته واحتوائه.

من جانبه ثمن مدير عام منظمة الصحة العالمية مبادرة الشيخ محمد بن زايد، بإجلاء رعايا عدد من الدول الشقيقة والصديقة العالقين في مقاطعة هوباي الصينية ونقلهم إلى " مدينة الإمارات الإنسانية " في أبوظبي التي زودت بالتجهيزات والمستلزمات الضرورية لإجراء

الفحوص الطبية اللازمة لرعايا الدول الذين تم إجلاؤهم للتأكد من سلامتهم قبل عودتهم إلى بلدانهم من خلال منظومة رعاية صحية متكاملة تتوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية.



وأشاد الدكتور تيدروس أدهانوم بالدعم الذي تقدمه دولة الإمارات لجهود المنظمة ودورها المهم الذي تبذله في سبيل دعم مساعي مكافحة الأمراض والأوبئة وتحسين الظروف الصحية في العديد من المواقع حول العالم.

ودعا الجانبان إلى تضافر جهود المجتمع الدولي من خلال تكثيف التعاون والتنسيق المشترك بين المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية المعنية بالصحة لتحقيق النتائج المرجوة في مجال تقديم الخدمات الإنسانية الصحية العاجلة، مؤكدان أهمية التواصل خلال الأسابيع المقبلة لبحث التطورات ووضع الخطط والبرامج المشتركة للتصدي لهذا الفيروس وغيره من التحديات الصحية التي تواجه العالم.