كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ولاية أمريكية تعلن حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت ولاية أوريجون بالولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم الأحد، حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حسب ما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

هذا وصرح رئيس وحدة الأمراض المعدية لدى هئية المعاهد الوطنية للصحة بأمريكا أنتوني فوسي، في وقت سابق من مساء اليوم، بأن علامات تفشي فيرس كورونا المستجد في الولايات المتحدة "غير مشجعة"، محذراً من أن الأمريكيين قد يحتاجون إلى التفكير بعناية في حضور التجمعات الكبيرة إذا استمرت.