كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدفاع الأفغانية تمنح حركة طالبان "مهلة" قبل الهجوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الدفاع الأفغاني أسد الله خالد، مساء اليوم الأحد، "إذا لم توقف حركة طالبان الهجمات حتى نهاية الأسبوع، فإن الحكومة ستتحول من وضع الدفاع إلى وضع الهجوم على الجماعة الإرهابية، وسوف تستهدف قواتنا العدو في أي مكان".

ومن جهة أخرى، قالت طالبان: إن "من غير المرجح عقد محادثات سلام مع الحكومة الأفغانية الأسبوع المقبل؛ لأن كلًا من الرئيس أشرف غني والرئيس التنفيذي عبد الله عبد الله سيقيم غدًا الاثنين حفلاً خاصاً به لأداء اليمين القانونية بعد انتخابات الرئاسة الأخيرة"، وحثت الخصمين السياسيين على التركيز على إنهاء الحرب عوضا عن ذلك.

هذا وتحاول أمريكا دفع الحكومة الأفغانية تجاه محادثات مع حركة طالبان من المقرر أن تبدأ يوم الثلاثاء القادم، بمقتضى اتفاق السلام الذي تم توقيعه بين الولايات المتحدة والحركة الشهر الماضي.

ولكن خطر تشكيل حكومتين موازيتين يقوض العملية السلمية الوليدة لإنهاء حرب أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص منذ الهجمات، التي شنتها الولايات المتحدة على البلاد بعد أسابيع من هجمات 11 سبتمبر 2001 في نيويورك وواشنطن.