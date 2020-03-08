كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيطاليا تعلن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 366 حالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الإيطالية، مساء الأحد، تسجيل 133 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال مدير هيئة الحماية المدنية الإيطالية أنجيلو بوريلي: إن "عدد المتوفين بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا ارتفع خلال اليوم الماضي من 233 إلى 366 حالة"، موضحاً أن "العدد العام للإصابات المسجلة بالفيروس في البلاد ارتفع خلال نفس الفترة بـ1492 حالة؛ ليصل إلى نقطة 7375 مقابل 5883 يوم أمس السبت".

وتعتبر إيطاليا من الدول الأكثر إصابة بالنوع الجديد لفيروس كورونا بجانب الصين، التي تعد مصدرًا لهذه السلالة، وكذلك إيران وكوريا الجنوبية.

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كام طلبت إيطاليا 22 مليون كمامة طبية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، حسب ما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، في أواخر شهر يناير الماضي، على أن الخطر الناجم عن تفشي النوع الجديد لفيروس كورونا، يمثل حالة طارئة بالنسبة للعالم وليس فقط للصين بلد المنشأ حيث انتشر في شهر ديسمبر عام 2019، وأطلق عليه اسم"COVID-2019"، داعية لاتخاذ إجراءات ضرورية على المستوى الدولي لمواجهة المرض.

وحتى اليوم السبت، سجلت في العالم 109632 حالة للإصابة بالفيروس، الذي انتشر في أكثر من 90 دولة، ومنها 3802 وفاة أغلبهم في الصين، فيما أعلن عن تعافي نحو 61 ألف شخص من بين المصابين.