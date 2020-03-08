كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد إعلان الإفلاس..هل المواط اللبناني على شفا كارثة إقتصادية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء اللبناني، اليوم، الإفلاس وتعليق سداد سندات الدين الأساسي على البلاد المسمى بـ"اليورو بوند"، وذلك بإجماع من وزراء الحكومة الجديدة وبضوء أخضر من الرئيس اللبناني العماد ميشيل عون، مما يفتح التساؤلات حول تأثير هذه الضربة القاصمة على الإقتصاد اللبناني وسمعته.

"الإفلاس ليس بجديد على الخزينة اللبنانية" بتلك الكلمات وصف إسماعيل صخر، القيادي بتيار المستقبل اللبناني قرار إفلاس لبنان الذي أعلنته الحكومة حاليًا، مبينًا أن لبنان منذ نشأته وهو يعيش إقتصاد حرج ويعتمد على السياحة والمغتربين وأي ضربت للإستقرار فهو ضرية للإقتصاد لموسم السياحة

وأكد صخر لـ"الخليج 365"، أنه في ظل هذه الأحزاب والميليشيات التي تتربع على عرش الدولة لن يستقر حال البلد مما إضرت الأحوال إلى طلب مساعدة من الدول الأخرى بدءً من باريس واحد إلى سيدر، ولكن في الآونة الأخيرة سيطرت بعض الأحزاب والتيارات على مفاصل الدولة وباتوا هم صناع القرار فيها مما جعل مؤتمر سيدر في تخوف من مساعدة لبنان كي لا تنحصر بالمهيمنين على خزينة الدولة ويكون دعم للميليشيات المسلحة.



وأضاف لقيادي بتيار المستقبل اللبناني، أن ذلك القرار سيؤثر علي المواطن اللبناني، لأنه وبالدرجة الأولى لأن توازن الدولة الذي يبنى على أرض ومواطن وحكومة بات الآن مبني على أرض وحكومة وميليشا مسلحة مموهة بعباءة المقاومة. وأضاف لقيادي بتيار المستقبل اللبناني، أن ذلك القرار سيؤثر علي المواطن اللبناني، لأنه وبالدرجة الأولى لأن توازن الدولة الذي يبنى على أرض ومواطن وحكومة بات الآن مبني على أرض وحكومة وميليشا مسلحة مموهة بعباءة المقاومة. "تغطية على الفاسدين" بتلك الكلمات وصف السياسي اليساري اللبناني سراج بهجت قرار رئيس الوزراء الأخير، مبينًا أنه لم يعلن الافلاس بل عرض المشكلة المالية في لبنان وذلك تغطية على الفاسدين، ولم يقدم حلول ولم يتطرق لإسترداد الأموال المنهوبة وهذا أرخى تداعيات كبرى على مسار الشعب اللبناني الذي أراد من حسان دياب أن يأتي بحلول أو يشير إلى ناهبي المال العام وفرض إعادتها. Advertisements