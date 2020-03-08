كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الغروب الأخير".. لافتة إنسانية لمواجهة "كورونا المرعب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في لمحة إنسانية في ظل وجود شبح الجروب "كورونا المرعب"، الذي يهدد العالم، وتتزايد اعداد المصابين بيه يوميا.

شهدت مدينة ووهان الصينية جانب انساني، إذ قام الطبيب "ليا كاي" بإخراج مصاب بالكورنا، لمشاهدته غروب الشمس، حيث تمني رؤية غروب الشمس للمرة الأخيرة.

وتداولت الصحف العالمية اليوم صورة الطبيب مع المصاب وقت الغروب، فأصبحت الصورة ترند في الصحف، وأطلق عليها البعض "الغروب الأخير".

وتعد مدينة ووهان الصينية أكثر المدن انتشار لفيروس الكورونا حتى الآن، حيث يصل عدد وفيات فيها الي 2715 وفاة.