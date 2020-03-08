عاجل .. السعودية تُعلق الدراسة في جميع المدارس والمؤسسات التعليمية

أعلنت السعودية، اليوم الأحد، تعليق الدراسة في جميع المدارس والمؤسسات التعليمية اعتبارا من غد الاثنين وحتى إشعار آخر.

وكانت وزارة التعليم السعودية، قد أعلنت مساء أمس السبت، تعليق الدراسة في المدارس ومؤسسات التعليم الجامعي والمهني في منطقة القطيف لمدة أسبوعين، ابتداء من الأحد.

وأوضحت الوزارة أن ذلك بناءً على التوصية الصادرة من اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات فيروس “كورونا” الجديد التي يرأسها وزير الصحة.

وأعلنت السلطات السعودية حتى الآن عن خمس إصابات لأشخاص عادوا من إيران.

