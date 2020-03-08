أعلنت السعودية، اليوم الأحد، تعليق الدراسة في جميع المدارس والمؤسسات التعليمية اعتبارا من غد الاثنين وحتى إشعار آخر.
وكانت وزارة التعليم السعودية، قد أعلنت مساء أمس السبت، تعليق الدراسة في المدارس ومؤسسات التعليم الجامعي والمهني في منطقة القطيف لمدة أسبوعين، ابتداء من الأحد.
وأوضحت الوزارة أن ذلك بناءً على التوصية الصادرة من اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات فيروس “كورونا” الجديد التي يرأسها وزير الصحة.
وأعلنت السلطات السعودية حتى الآن عن خمس إصابات لأشخاص عادوا من إيران.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل .. السعودية تُعلق الدراسة في جميع المدارس والمؤسسات التعليمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.