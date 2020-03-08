كأس “الكاف”.. حسنية أكادير “يتأهل” إلى المربع الذهبي

نجح فريق حسنية أكادير، عشية اليوم الأحد، في الظفر بتأشيرة التأهل إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإفريقي، عقب تغلبه على فريق النصر الليبي على أرضية ملعب أدرار بهدفين دون مقابل.

وسجل هدفي فريق “غزالة سوس” نجم الفريق كريم البركاوي في الدقيقة 69 من ضربة جزاء،ورضى أتاسي في الدقائق الأخيرة، ليقودا فريقهما إلى تأهل مستحق بعدما رفع أهدافه خلال مبارتي الذهاب والإياب إلى 7،سجل منها البركاوي ثلاثية في مباراة الذهاب وهدف خلال مباراة العودة.

ويلاقي فريق حسنية أكادير المنتصر في مباراة مساء اليوم الأحد بين الممثل الثاني لكرة القدم الوطنية في المسابقة، نهضة بركان، وضيفه المصري البورسعيدي، علما أن مباراة الذهاب بمصر انتهت بالتعادل هدفين لمثلهما، في مواجهة شهدت تألق الهداف محسن ياجور، الذي وقع ثنائية الفريق البركاني.