بوغنبور للمرأة في يومها العالمي: لا تحتاج إلى وردة فقط بل لتنقية الموروث الديني المتعلق بها

تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة، طالب الناشط الحقوقي، والرئيس السابق للعصبة المغربية لحقوق الإنسان، عبد الرزاق بوغنبور، بضرورة تنقية الموروث الديني، المتعلق بقضية المرأة، وتنقيح كتب الفقه من الأحاديث، التي” تبخس” المرأة.

وأشار الناشط الحقوقي نفسه إلى أن” المرأة لا تحتاج إلى وردة في عيدها الأممي، أو هدية فقط، بل على الرجل رفيق دربها، أن يعمل على تنقية الموروث الديني، خصوصا ما تحمله بعض الأحاديث، والمعتقدات، التي تتضمنها بعض كتب الفقه من تبخيس للمرأة”.

وشدد بوغنبور، في تدوينة له على صفحته الفيسبوكية، على أن الاحتفال بالمرأة دون الخوض في التراث الديني، والأحاديث، التي “تبخس” المرأة، “مجرد استغلال لها، وتشييئها، إذ لا يكمن الحديث عن نيل المرأة لكافة حقوقها، بوجود مثل هذه الأحاديث، التي تستمد قوتها من كتب الحديث، التي وضعتها عقلية ذكورية مستبدة”.

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واستشهد بوغنبور بمجموعة من الأحاديث، التي اعتبرها مهينة للمرأة، خصوصا تلك التي تقرن المرأة بالشيطان، أو تصفها بنقصان العقل، والدين، أو تلك التي تجعلها مجرد عورة، مطالبا بإعادة النظر في متنها، ومصداقيتها.

ودعا المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إلى ضرورة التمكين الفعلي للنساء من كافة الحقوق المدنية والسياسية، مستنكرا استمرار مظاهر التمييز، والعنف ضد النساء.

كما خلدت عدد من الجمعيات النسائية الحقوقية في طنجة، اليوم الأحد، اليوم العالمي للمرأة، عبر مسيرة، انطلقت من ساحة 9 أبريل، رفعت فيها المتظاهرات شعارات مناهضة للعنف، والاغتصاب، اللذين تتعرض لهما عدد من النساء، فضلا عن مطالبتهن بالتمتع بحقوقهن الاقتصادية، والاجتماعية، والمدنية، والثقافية، والسياسية، أسوة بالرجال.